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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Gökhan Yüksel apartman görevlileri ile buluştu

Başkan Gökhan Yüksel apartman görevlileri ile buluştu

Başkan Yüksel'in konuşması

Turab 

-Belediye başkanının vatandaşla diyaloğu
-Belediye başkanı ile röp.
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal Belediyesi meclis salonunda Başkan Gökhan Yüksel ile apartman görevlileri bir araya geldi. Toplantı süresince Başkan Yüksel, ilçede yapılan çalışmaları aktarırken, apartman görevlilerinin istek ve önerilerini dinledi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel belediye meclis salonunda apartman görevlileri ile buluştu. Başkan Yüksel, Kartal'da çözüme kavuşmuş sorunları aktarırken, yeni projelere ilişkin bilgilerde verdi. Toplantıya katılım sağlayan apartman görevlilerinin taleplerini dinleyen Başkan Yüksel, öte yandan son 500 günlük süreçte yapılan çalışmaların detaylarını video ve fotoğraflarla paylaştı. "Kartal'daki her komşumuz bizim için çok değerli" Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün apartman görevlileri ile beraberdik. Onlara da 500 günde neler yaptığımızı anlattık. Yaptığımız çalışmaları ve sonuçlarını mutlulukla karşıladılar. Ayrıca bu buluşma sayesinde onların gözünden de yeni talep ve projeleri alma şansımız oldu. Bir araya gelmişken apartman görevlilerinin sorunlarını da konuştuk. Çözüm önerisi oluşturabilmek için notlarımızı aldık. Değişik güzel fikirlerde vardı. Bu sayede belli periyotlarla buluşmamız gerektiğini hatırlamış olduk. Kartal'daki her komşumuz çok değerli. Birlikte olmaya iletişim kurmaya devam edeceğiz. 500 günlük çalışmalarımızı bitirdikten sonra 1000 gün çalışması, 2. yıl çalışması ile alakalı tekrar buluşacağımızı söyledik. Gençlik enerjimizle Kartal'da hizmetler devam edecek. Bugünde burada bunu aktardık" diye konuştu
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