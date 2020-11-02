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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Başkan Eroğlu’nun acı günü

- Başkan Eroğlu’nun acı günü

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun babası Nurettin Eroğlu'nun son yolculuğuna uğurlanması

Hastane Cenaze Osmanpaşa Cenaze Namazı 

-Erenler mezarlığında cenaze namazının kılınması
-Cenazeye katılanlar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun babası Nurettin Eroğlu son yolculuğuna uğurlandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama hastanesinde korona virüs (Covid -19) hastalığı nedeni ile tedavisi gören Nurettin Eroğlu’nun (81) geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Eroğlu’nun cenazesi hastane morgundan alınarak Erenler mezarlığına getirildi.
Cenazeye Tokat Valisi Ozan Balcı, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Nurettin Eroğlu’nun cenazesi Erenler mezarlığında toprağa verildi.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mezarlıkta taziyeleri kabul etti. Öte yandan Başkan Eroğlu’nun annesi Şükran Eroğlu’nun korona virüs tedavisinin evinde devam ettiği öğrenildi. Başkan Eroğlu, yaklaşık bir ay önce amcasının oğlu Adnan Eroğlu’nu korona virüs tedavisi gördüğü hastaneden kaybetmişti. (Nİ-GF-Y)
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