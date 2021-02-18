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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Ergün yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu

Başkan Ergün yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu

YENİ BİNA DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Allah 

-BAŞKAN ERGÜN’ÜN GELİŞİ
-BAŞKAN ERGÜN’ÜN İNCELEMELERİ
-BAŞKAN ERGÜN’ÜN PERSONELLE KONUŞMASI

( MANİSA ) MANİSA

- İçerisinde belediye hizmet binası, otel ve AVM’nin bulunduğu dev projede, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası tamamlandı ve taşınma süreci başladı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, yeni hizmet binasında yapılan son rötuşları yerinde inceledi ve yeni binanın iyi günlerde kullanılması temennisinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kurmaylarıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanan ve taşınma işlemlerinin devam ettiği yeni hizmet binasında birimleri gezen ve son rötuş çalışmalarını inceleyen Başkan Ergün, yeni hizmet binasının Manisa’ya ve Büyükşehir personeline hayırlı olmasını diledi. Kurulum işlemlerinin devam ettiği birimlerde yetkililerden bilgi alan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kendisine ait binasına taşınıyor olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Manisalı vatandaşlara en güzel hizmeti götürmenin çabasında olduklarını vurgulayan Başkan Ergün, “Yeni hizmet binamızda da her zaman olduğu gibi inşallah yine güzel hizmetlerle vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yeni binamızın Manisamıza ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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