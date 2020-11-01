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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Başkan Ergün depremzede vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Ergün depremzede vatandaşlarla bir araya geldi

NEKAZ DETAY

Depremzede Başsağlığı Deprem Geçmiş Olsun 

-VATANDAŞLA GÖRÜŞMESİ DETAY
-ENKAZ DETAY
-MANİSA İTFAİYESİ PERSONELİ VE BAŞKAN ERGÜNÜN KONUŞMASI
-ENKAZ KALDIRMA DETAY

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir’de Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Doğanlar Apartmanı enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti. Burada depremzede vatandaşlarla sohbet eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ergün’e vatandaşlar, özverili çalışmaları ve yanlarında olmaları nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 6,6’lık depremle sarsılan İzmir’de Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde takip etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de yer aldığı Doğanlar Apartmanı enkaz kaldırma çalışmalarını takip eden Başkan Ergün, depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu esnada Başkan Ergün’ün yanına gelen bir vatandaş, depremde anne ve babasını enkaz altında yitirdiğini anlatarak, üzüntüsünü dile getirdi. Vatandaşı teselli eden ve başsağlığı dileklerini ileten Başkan Ergün, depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşları rahmetle andı. Vatandaşlar, özverili çalışmaları ve yanlarında olmaları nedeniyle Başkan Ergün’e ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Başkan Ergün Doğanlar Apartmanında ilk günden beri özverili bir şekilde çalışmaya devam eden itfaiye ekipleriyle de görüşerek bilgi aldı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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