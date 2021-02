-İnceleme gezisi detaylar.



( BURDUR ) Başkan Ercengiz: "Salda Gölü'ndeki çekilmeyi gözlerimizle gördük. Önlem almak zorundayız. Suyumuzu her fırsatta daha iktisatlı kullanmalıyız" BURDUR



- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say, CHP Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek ve İl Genel Meclis Üyesi Nurettin Korkmaz ile birlikte Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölünü gezdi. Salda Gölü'nde açıklama yapan Başkan Ercengiz, "Salda gölü ve diğer doğal güzelliklerimiz bizim için çok kıymetli. Göldeki çekilmeyi gözlerimizle gördük, önlem almak zorundayız" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası Salda Gölü'ne giderek, göldeki çekilmeyi inceleyen Başkan Ercengiz, vatandaşların su kullanımına dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. “Suyumuzu her fırsatta daha iktisatlı daha doğru kullanmamız gerekiyor” Yağışların az olması nedeniyle çekilmeler meydana gelen Salda Gölü ile alakalı tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Başkan Ercengiz, taban sularının göle kavuşması için elinden geleni yapacağını söyledi.



Ercengiz, “Bugün Yeşilova ilçemizdeyiz. Geçtiğimiz günlerin ana gündem maddelerinde birisi de Salda Gölündeki çekilme idi. Bugün başkanımızı ziyaret ederken Salda Gölünü de görmeden gitmek istemedik. Mevsimsel kuraklığın artmış olması bu yıl kar yağışının bugün itibariyle istediğimiz oradan da olmaması özellikle taban suyu ile beslenen Salda Gölümüzün bu yıl bir miktar çekilmesine sebep olmuş gibi gözüküyor. Bu bizim için endişe vericidir. Suyumuzu her fırsatta daha iktisatlı daha doğru kullanmamız gerektiğini gösterir” diyerek bölgedeki suların göle kavuşması için yapılacak adımları dikkatle takip edeceğini ifade etti.

“Önlem almak zorundayız” Burdur Gölü bizim kadar Salda Gölü ve diğer doğal güzelliklerin de önemli olduğunu dile getiren Ercengiz, “Göldeki çekilmeyi gözlerimizle gördük gibi üzülüyoruz onun için de önlem almak zorundayız. Tabi ki yağmurun yağmasına ve karın yağmasına etki etme şansımız yok ama biraz önce ifade ettiğim gibi göle kavuşan yüzey sularının ve taban sularının göle kavuşmasın da elimizden geleni yapmak zorundayız” diye konuştu.

Başkan Ercengiz daha sonra Beyaz Adalardaki esnafa hayırlı işler diledi.



