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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Başkan Ercengiz, Burdur'un ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü ile seyahat etti

Başkan Ercengiz, Burdur'un ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü ile seyahat etti

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in ilk bayan halk otobüs ile yolculuğu .

Halk Otobüsü Kadın Sürücü 

-Detaylar

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur’un ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü Aysel Gürdal’in kullandığı Şehir içi Halk Otobüsü ile seyahat etti. Sosyal Medya hesabından paylaşım yapan Başkan Ercengiz, “Bugün, Burdur’umuzun Özel Halk Otobüsünü kullanan tek kadın sürücüsü Aysel Hanım’la bir süre seyahat ettik. İşçievleri Mahallesi seferi yapan sürücümüz oldukça tecrübeli. Çalışan tüm kadınlarımızı kutluyoruz” dedi.
Başkan Ercengiz daha sonra otobüse binen yaşlı vatandaşlara yardım ederek, talep ve şikâyetlerini dinledi. (AK-CE)
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