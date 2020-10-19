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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Dündar, muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Dündar, muhtarlarla bir araya geldi

toplantıdan görüntü

Tarım Sayılar Toplantı Yasaklar Yerel Yönetim 

-konuşmalar
-Dündar'ın konuşması
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemeğe Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Ferruh Sevimgil, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın ile birlikte görev yapan 136 mahallenin muhtarları katıldı.
Tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Dündar, yerelde halkın temsilcileri olan muhtarların, demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

Vatandaşa ulaşmada ilk kurumlardan birinin muhtarlık olduğuna işaret eden Başkan Mustafa Dündar, “Muhtarlar bizim mahallelerdeki elimiz, ayağımız. Muhtarlarımız mahallelerdeki sıkıntıları anında bize iletiyorlar. Bizler de talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda mahallelerimizin sıkıntılarını gideriyoruz. Bizim kapılarımız vatandaşımıza ve muhtarlarımıza her zaman açık. Maalesef dünya korona virüs nedeniyle kötü bir süreçten geçiyor. Pandemi tüm dünyayı esir aldı. Türkiye’de de vaka sayılarında son dönemde bir artış var. Virüsten korunmak için maske, mesafe ve temizlik konularında çok dikkatli olmalıyız. Bu konuda muhtarlarımıza da büyük sorumluluk ve görev düşüyor. Bu konuda mahallemizdeki vatandaşlarımızı uyarmamız gerekiyor. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, işlerinde kolaylıklar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de, bütün muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Muhtarlarımız demokrasinin temel taşı. Pandemi sürecinde muhtarlarımız vatandaşlarımız için çok önemli hizmetlerde bulundular. Özellikle sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde, 65 yaş üstü yaşlılarımıza ve diğer ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin yardımlarını ulaştırdınız. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler mahalledeki sorunları ve talepleri en iyi bilen kişilersiniz. Sizlerin bu talep ve sorunları bizlere iletmeniz sayesinde bizler hem yerel yönetim bazında hem de milletvekilleri olarak mecliste bu sorunlara çözümler üretmek adına çalışıyoruz. Bu önemli görevi üstlendiğiniz için her bir muhtarımızı tebrik ediyorum” Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın da, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın her zaman muhtarların yanında olduğuna vurgu yaparak, desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.
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