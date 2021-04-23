Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkan Dündar, koltuğu çocuklara devretti

Başkan Dündar, koltuğu çocuklara devretti

Çocukların başkan makamına gelmesi

Kutlay Online Dezenfeksiyon Zabıta Makam Koltuğu 

-Çocuğun koltuğa oturması
-Başkan Mustafa Dündar röportajı
-Çocuklara Türk bayrağı ve hediyeler takdim edilmesi

( BURSA ) BURSA

- Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuklara devretti. Pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bu yıl kısıtlı olarak gerçekleştirilirken, koltuğu çocuklara bırakma geleneği yine bozulmadı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 7 yaşındaki Eslem Sena Çakış ve 9 yaşındaki Egemen Gürdal’ı makamında ağırladı. Makam koltuğunu ilk olarak 3. sınıf öğrencisi Egemen’e emanet eden başkan Dündar, minik başkana bir talimatı olup olmadığını sordu. Egemen Gürdal da, Ramazan ayı dolayısıyla zabıta ekiplerinin fırın denetimlerini arttırmasını istedi. Daha sonra başkanlık koltuğuna oturan 1. sınıf öğrencisi Eslem Sena Çakış da pandemi nedeniyle temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yoğun olarak devam etmesi talimatını verdi. Çocuk başkanlara Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleceğimizin teminatı tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Başkan Dündar, “Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Yarının büyükleri ve yöneticileri olacak yavrularımız, ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Maalesef bu yıl da çocuklarımız 23 Nisan’ı evlerinden, online etkinliklerle kutlayacak. İnşallah, alınan tedbirlerle salgın tamamen biter ve normal hayatımıza döneriz. Gelecek yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı daha coşkulu ve toplu halde kutlarız” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Dikkat Çekmek İçin YapıyorlarDikkat Çekmek İçin Yapıyorlar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement