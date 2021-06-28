Başkan Dr. Bahadır: “Gençlerin toplu olarak bulunduğu yerlere gidip aşılanmalarını sağlayacağız”

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türkiye aşılama takviminde hızla ilerlerken, aşı programına yeni yaş grupları da eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz cuma 18 yaş ve üzeri için başlanan aşı çalışmaları hakkında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Gençlerin toplu olarak bulunduğu yerlere gidip aşılanmalarını sağlayacağız” dedi.

13 Ocak’ta ilk dozun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yapılmasıyla açılan Türkiye’nin aşılama takviminde sona yaklaşılıyor. Yeni yaş ve meslek gruplarının eklenmesiyle özellikle son bir ayda hız kazanan takvimde, geçtiğimiz cuma günü randevu yaşı 18’e düştü. Bahçelievler’de yapılan aşı çalışması hakkında bilgi veren Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçede günlük aşılama oranlarının 20 bini bulduğunu ve gençlerinde aşılanması için planlamalar yaptıklarını belirtti.

“Bahçelievler’de de her gün rekor kırıyoruz günde 20 bini bulduğumuz oluyor” Bahçelievler’de aşı rekoru kırdıklarını söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Aşılamada Türkiye kendi aşısını üretecek durma gelmiş, yakında üretecek 3’üncü faz başladı.

Ama üretene kadar da yurt dışından aşı ithal etmiştir. Bunu da altını çizerek söylüyorum, Türkiye’deki yaşı gelen herkese ücretsiz evinde, dağda, bayırda, deniz kenarında herkese yapmıştır. Bahçelievler’de yüzde 90-93’leri bulan aşılama oranları var. İnsanların evlerine gittiğimiz gibi artık belli yerlerde de yapıyoruz. Büyük AVM’lere, sanayi sitelerine, binin üzerinde olan işyerlerine gidiyoruz. Eğer biz böyle devam edersek, Türkiye’de aşılamada 40 milyona yaklaştık. Bahçelievler’de de her gün rekor kırıyoruz. Günde 20 bini bulduğumuz oluyor. Gençlerin toplu olarak bulunduğu yerlere gidip aşılanmalarını sağlayacağız. Kendimize ait kütüphanelerimiz var. Oralara da planlama yapıp aş istasyonu oluşturarak, 18 yaş üstündeki herkese aşı yapmaya ve onların ayaklarına gitmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“18 yaş grubunun eklenmesiyle 360 binin üzerinde hedef nüfusumuz var” İlçedeki aşılama oranları hakkında bilgi veren Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum, “İlçemizde çok sayıda vatandaşımızı ulaşmayı başardık. 65 yaş üstü hedef oranımızın yüzde 90’dan fazlasını aşıladık. Bu bizim için çok kıymetli. Onun dışında sürekli yeni yaş gruplarına eklenmesiyle hedef nüfusumuz artmaya devam ediyor. 18 yaş grubunun eklenmesiyle 360 binin üzerinde hedef nüfusumuz var. Şuana kadar bunun önemli bir kısmını aşılamayı yüzde 50’den fazlasını aşılamaya başardık. Hala aşı çalışmalarımız aktif bir şekilde ilçemizde ve diğer tüm ilçelerde de İl Sağlık Müdürlüğümüzün Başkanlığında devam ediyor. 18 yaş üstü grubumuzda eklendi ve onlara da aşı uygulayacağız. Onlardan da aşıya çok yoğun talep göstermelerini bekliyoruz. Çünkü gençlerimiz bilinçli ve duyarlılar” ifadelerini kullandı.

