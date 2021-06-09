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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkan Doğru'dan sarımsak üreticilerine uyarı

Başkan Doğru'dan sarımsak üreticilerine uyarı

hasat yapılan sarımsakların kasalanması,

Uzunlu Asad Uluslararası Başkent Manipülasyon 

-satışa hazır hale getirilmesi,
-başkan Hasan Doğru'nun açıklamaları,
-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Ovası’ndaki sarımsak tarlalarında incelemelerde bulundu. Başkan Doğru, üreticileri tüccarların düşük fiyat oyunlarına gelmemeleri konusunda uyardı. Araban Ovası’ndaki sarımsak üretim alanlarında incelemelerde bulunan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Ovası’ndan ülke geneline tırlarla sevkiyatına başlanan üreticileri sarımsağı değerinden ucuza satmamaları konusunda çağrıda bulunarak uyardı. "Çiftçilerimiz ürünlerini hemen satmamalı" Belediye Başkanı Hasan Doğru konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ulusal ve uluslararası alanda adından sıkça söz ettiren Gaziantep, Araban Sarımsağı sayesinde şifanın da başkenti olacak. Araban sarımsağı raf ömrünün uzunluğu, dişlerinin büyüklüğü, lezzeti ve yoğun aromasıyla tüketicilerden yoğun talep görüyor. Şuanda Araban’da sarımsak hasadının son evresindeyiz. Burada kalibrasyon olarak ayrıştırma yaparak paketlenip bir kısmı anında piyasaya arz edilecek, bir kısmı soğuk hava depolarına gidecek. Sarımsak fiyatında spekülasyonlar yapılıyor. Çiftçilerimizin bu konuda uyanık olmasını ben talep ediyorum. Sarımsağın gerçek fiyatı şu anda tüccarın talep ettiği fiyat değil daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çiftçilerimizin ürünlerini, mahsullerini hemen satmamalarını talep ediyorum, dikkatli olmalarını, tüccara mahkum olmamalarını, biraz daha sabretmelerini istiyorum. Şu anda ciddi bir manipülasyon var fiyatlarla ilgili. Gerçek fiyatın çok yüksek olduğunu biliyoruz, çiftçilerimizin de bu konuda daha dikkatli ve daha duyarlı olmalarını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Köklüce Mahallesi'ndeki sarımsak üreticilerinden Şıh Mehmet Bilekçi ise, "Başkanımız ziyaretimize gelmiş, hoş gelmiş. Sarımsak hasadımızın sonuna geldik. Tarlada hasadını yaptığımız Araban Sarımsağı'mızın paketleme işlemini yapıyoruz. Temizleme ve paketleme işlemimizin ardından paketleme yaptığımız Araban Sarımsağımızı Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz" diye konuştu.
(MAE-SVY-Y)
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