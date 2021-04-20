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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Başkan Dinçer ve ekibi kapı kapı gezip pide dağıtıyor

Başkan Dinçer ve ekibi kapı kapı gezip pide dağıtıyor

Belediye başkanının pide dağıtımı

Sosyal Medya Muhabbet Yurt Dışı Gesi Ramazan Pidesi 

-Başkanın aileler ile görüşmesi
-Başkanın vatandaş ile muhabbet etmesi
-Belediye ekibinin pide dağıtması
-Baykan Dinçer Röportaj
-Vatanda Röportaj

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kapı kapı gezip Coğrafi İşaret Belgesi ile tescillenen Aksaray Tahinlisi ve pide dağıtımı yaptı. Aksaray Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında düzenlenen Aksaray Tahinlisi ve pide dağıtımı bu yılda devam ediyor. Günde bin 500 ila 2 bin haneye tahinli pide ve normal pide dağıtımı yapan belediye ekipleri aynı zamanda Coğrafi İşaret Belgesi ile tescillenen Aksaray Tahinlisi'nin tanıtımını yapıyor. Aksaray Belediyesi bu yıl 50 bin aileye tahinli ve pide dağıtmayı hedefliyor. Belediye ekipleri Aksaray'ın yanı sıra çevre illerde, ülke genelinde ve yurt dışında yaşayan Aksaraylılar içinde tahinli be pide dağıtımına başladı.
Ekibiyle birlikte kapı kapı gezerek hem vatandaşı dinleyen hem de pide dağıtan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Ramazan ayının manevi ikliminden ziyadesiyle faydalanmak istiyoruz. Aksaray Belediyesi olarak da hemşerilerimizin bu güzel günlerde yanlarında olmak, anlara bir nebze de olsa hatırlarında bulunmak için Aksaray’ımızın tescilli ürünü olan ramazan pidesi ve tahinlisini hemşerilerimize dağıtıyoruz. 50 bin ramazan tahinlisi ve pidesi diye yola çıktık, içlerinde maskelerimizde var. Hijyen kurallarına uymak kaydıyla tüm hanelerimize günlük bin 500 ile 2 bin arasında tahinli dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İl dışında bulunan ülke satına yayılmış, yurt dışında bulunan hemşerilerimize de bu imkanı sunmaya çalışıyoruz. Bize sosyal medyadan ulaşan hemşerilerimize de kargoyla Aksaray tahinlimizi onlara gönderiyoruz” dedi.
(YC-AH-
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