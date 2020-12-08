Başkan Deveci sosyal medyada gördüğü ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı

-Boyama çalışması

-Evin bitmiş son hali



( SAMSUN ) - SAMSUN



- Kent gönüllülerinin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bir bölümü hayırseverler tarafından inşa edilen evde engelli evladı ile yaşam mücadelesi veren fedakar annenin öyküsünü gören Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye ekiplerini harekete geçirdi. İhtiyaç sahibi ailenin evi, Atakum Belediyesi tarafından yenilenerek kışa hazır hale getirildi.

Yaşam alanları yangın ve doğal afetlerde zarar gören vatandaşlara yardım eli uzatan Atakum Belediyesi, ihtiyaç sahibi olan ve olumsuz koşullarda barınmak zorunda kalan Atakumlulara da destek oluyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kent gönüllülerinin sosyal medya paylaşımlarından; hastalığı nedeniyle çalışamayan ve bir bölümü hayırseverler tarafından inşa edilen evde engelli çocuğu ile yaşam mücadelesi veren annenin öyküsünü gördü. Kent gönüllülerinin aile için yaptığı destek çağrısını sosyal medya üzerinden yanıtlayan Başkan Deveci, ihtiyaç sahibi ailenin evindeki eksiklerin Atakum Belediyesi tarafından tamamlanacağı sözünü verdi. Başkan Cemil Deveci’nin talimatının ardından aileyi Büyükoyumca Mahallesi’nde ziyaret eden belediye ekipleri, inşası yarım kalan evdeki eksikleri belirledi, ihtiyaç listesi oluşturdu. Ekip planlaması ve malzeme temininin ardından Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, evin kışa hazır hale getirilmesi için çalışmalara başladı.

Çatıdan zemine tüm eksikler giderildi Evi kış koşullarına hazır hale getirmek için öncelikle dış sıvayı Samsun’un iklim koşullarına uygun şekilde yenileyen ekipler, tavandan su alan konutun üzerine çatı inşa etti. Böylece yağışın yoğun olduğu dönemlerde rutubetlenen ev, olumsuz koşullardan izole hale getirildi.

İç ve dış kısımları boyayarak yaşam alanlarını kullanılabilir şartlara kavuşturan ekipler, engelli evladı ile zor günler geçiren annenin evini kış aylarını sorunsuz atlatabilecekleri duruma getirdi. Çalışmalarını kısa sürede tamamlayan Atakum Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, Atakumlu ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü. Göreve gelmeden önce, “Benim iki elim Atakumluların omzunda olacak” sözünü sık sık tekrar ettiğini hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Toplum olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Anadolu’nun dayanışma kültürüne en çok ihtiyaç duyduğumuz sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Yerel yönetimler bu dönemde tarihi bir sorumluluğa sahip. Atakum Belediyesi olarak komşularımızın sorunlarını yakından izliyoruz, hızlı ve etkin çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. ‘Komşuluk hukuku’ denildiğinde bunu anlamamız gerekiyor. Pandemi döneminin başlangıcında Atakum’un bütçesini; kent sakinlerinin sağlığı, beslenmesi ve mutluluğu için kullanacağımızı söylemiştim. Şu anda tüm imkanlarımızı bu anlamda seferber ediyoruz. Samsunlu yardımseverlerin de katkılarıyla kentteki tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız” dedi.

. (ÜK-SLH-Y)



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