Başkan Demirtaş’tan amatör spor kulüplerine destek

-Konuşmalar

-Hediye takdimi ve fotoğraf çekimi



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- İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulması ve enerjilerini spor yaparak atmalarının çok büyük önem taşıdığını, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtaracak en etkili mücadele yönteminin spor olduğunu söyledi.



İlkadım ilçesinden faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüp başkanları İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamında ziyaret ederek spor kulüplerine verilen nakdi destek için teşekkür ettiler. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette tüm amatör spor kulüp başkanlarının sorunlarını dinleyen Başkan Demirtaş, “İlkadım’da sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Kulüplerimizin pandemi döneminde yaşadığı zorlukların bilincindeyiz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına ilçemizde faaliyetlerini sürdüren spor kulüplerimize nakdi destek sunma adına, 5 bin TL bir yardım yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum” dedi.

“Gençleri kötü alışkanlıklarda uzaktan her türlü faaliyetlere destek olacağız” Amatör sporun gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmada büyük etkisinin olduğunu vurgulayan Başkan Demirtaş, “Mahallelerimizde yetiştirilen çocuklar bizim için çok kıymetli. Gençleri madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan kurtarmanın tek yolu spordur. O yüzden bu amatör spor hizmetleri çocuklar ve gençlerimiz için çok önemlidir. Ailelerin beceremediği alanlarda spor kulüpleri devreye giriyor. Bu yüzden bu spor kulüplerine çok büyük destekler sağlanması gerekiyor. Sivil toplum örgütleri ve iş adamlarımızı da işin içine katarak bir ivme kazandırmamız gerekiyor. Bizler bu işi tamamen gönüllülük esasına göre yapıyoruz. O yüzden de çok kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

“Amatör kulüplerimizin devamlılığını sağlamak istiyoruz” Başkan Demirtaş’a teşekkür eden Karadeniz Spor Kulübü Başkanı Muharrem Tosun, “İlçemizin ihtiyacı olan futbol sahalarıyla ilgili istişarelerde bulunduk. Bizim için şampiyonluklar hep gelip geçici. Bizim en önemli beklentimiz spor kulüplerimizin devamlılığını sağlamak. Yaşadığımız zorlukları ve sıkıntıları anlattığımızda çözüm odaklı yöntemler arayan ve desteğini esirgemeyen başkanımıza tüm kulüplerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Bakanlık tarafından yapılan yardımlarında takipçisi olacağız” Hükümetin spor kulüplerine de destek sağlaması gerektiğini ifade eden Yenidoğan Spor Kulübü Başkanı Mehmet Taşcan, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir destek yapıldı ama miktar olarak azdı ve bazı spor kulüpleri göz ardı edildi. Bütün kulüpler destek alamadı. Bu alamayan kulüpler için spor yetkileriyle bir istişare yaptık ve inşallah yakın zamanda onlara da destek yapılacağı söylendi. Tabii biz bu işin takipçisi olacağız” açıklamasında bulundu. Programın sonunda Başkan Demirtaş ve amatör kulüp başkanları günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

