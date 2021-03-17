Başkan Çerçioğlu, piyano yeteneği Sagut'u ağırladı

-Derin Sagut'a tablet hediyesi

-Derin Sagut röp. ve piyano çalması



( AYDIN ) AYDIN



- Güney Florida Uluslararası Piyano Yarışması'nda 6-8 yaş grubunda birinciliği elde eden Derin Sagut, annesi Perihan Sagut ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti. Daha önce de Mayder Uluslararası Piyano yarışmasında 6-7 yaş kategorisinde birincilik elde eden Sagut, ABD'deki yarışmaya Çaykovski ve Chopin eserleriyle katıldı.

Mayıs ayında 8 yaşına gireceğini söyleyen Derin Sagut, "5.5 yaşımdan beri piyano çalıyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Bir parçayı çalıştım ve öğretmenimle eseri çıkardık. Annemin çektiği videoyla online yarışmaya katıldım. iki yarışmacıyla birlikte birinci oldum" dedi.

Yarışma sonucunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu ve gelecekte sanatla uğraşmak istediğini belirten Sagut, "Hayalim piyanist ve ressam olmak" şeklinde konuştu.

Derin Sagut'u tebrik eden ve bu genç yeteneği ağırlamaktan büyük keyif aldığını ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Derin'le tanıştığımıza çok memnun oldum. Derin şimdiden elde ettiği başarılarla yüzümüzü güldürüyor. İnşallah ileride dünya çapında çok ünlü bir piyanist olur ve yüzümüzü güldürmeye devam eder" dedi.

Başkan Çerçioğlu, Sagut'u pandemi sonrası düzenlenecek bir konserde de misafir etmek istediklerini söylerken, Derin Sagut bundan büyük mutluluk duyacağını belirtti.





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