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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Çerçioğlu'nun yardımıyla gün yüzü gördü... Engelli vatandaş akülü sandalyesine kavuştu

Başkan Çerçioğlu'nun yardımıyla gün yüzü gördü... Engelli vatandaş akülü sandalyesine kavuştu

Engelli vatandaşa akülü sandalyenin verilmesi

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-Vatandaşın Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etmesi
-Detaylar

( AYDIN )- Başkan Çerçioğlu: “Tüm engelli vatandaşlarımızın yanındayız” AYDIN

- Akülü sandalyesinin aküsü bittiği için uzun zamandır dışarıya çıkıp gezemeyen felçli Murat Bozkurt'un yardımına Başkan Çerçioğlu koştu.Yaklaşık 2,5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve o günden bu yana felçli olarak hayata tutunan Murat Bozkurt'un akülü tekerlekli sandalye talebini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yerine getirdi.Bozkurt'un akülü tekerlekli sandalyesi teslim edilirken Başkan Çerçioğlu'na bizzat teşekkür etmek istemesini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş görüntülü görüşme yaparak sağladı. Bozkurt mutluluğunu Başkan Çerçioğlu'yla paylaşırken, Başkan Çerçioğlu "Her zaman yanınızdayız, tüm taleplerinizi yerine getireceğiz" dedi.
Akülü aracı Başkanvekili Altıntaş tarafından teslim edilen Bozkurt, Başkan Çerçioğlu'na bizzat teşekkür etmek istedi. Bozkurt'un bu talebini geri çevirmeyen Başkanvekili Altıntaş, Başkan Özlem Çerçioğlu'nu görüntülü arayarak Bozkurt ile Başkan Çerçioğlu'nu konuşturdu. Karşısında Başkan Çerçioğlu'nu görünce çok heyecanlanan Bozkurt, yeni tekerlekli sandalyesi için teşekkür etti. Bozkurt, Başkan Çerçioğlu'yla daha önce de görüştüğünü söylerken Başkan Çerçioğlu kendisini hatırladığını ifade edip sağlıklı günler diledi.Başkan Çerçioğlu, Bozkurt'a kendi telefon numarasını da vererek bir ihtiyacı olursa arayabileceğini söyledi.

Başkanvekili Altıntaş, Bozkurt'un tekerlekli sandalyesine binmesine yardımcı olurken, Bozkurt uzun zaman sonra tekerlekli sandalyesiyle kendi başına dışarıya gezintiye çıktı.
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