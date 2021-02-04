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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Çalışkan, yaşlı ve kimsesizleri evlerinde tek tek ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor

Başkan Çalışkan, yaşlı ve kimsesizleri evlerinde tek tek ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor

BELEDİYE BAŞKANI FATİH ÇALIŞKAN'IN YAŞLILARI ZİYARET GÖRÜNTÜLERİ

-BAŞKAN FATİH ÇALIŞKAN'IN AÇIKLAMASI

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, pandemi dolayısıyla evlerinden çıkmaları kısıtlanan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek istek ve taleplerini dinliyor. AK Partili Başkan Fatih Çalışkan, ilçe merkezindeki 6 mahallede pandemi sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek evlerinin önünde sosyal mesafe kurallarına uyarak istek ve taleplerini alıyor. “Pandemi sürecinde büyüklerimizin hayır dualarını almak ve onların isteklerini yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur” diyen Başkan Çalışkan, ”Belediye olarak pandemi sürecinde ve her zaman onların yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ziyaretlerimiz esnasında büyüklerimizin bize ilettiği istek ve taleplerini ivedilikle yerine getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rabbimden kendilerine uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum” diye konuştu.
Hisarcıklı vatandaşlar, kendileriyle yakından ilgilenen Başkan Çalışkan'a teşekkür etti.
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