Başkan Çakın, pazar esnafının dertlerini yerinde dinledi

-çakın pazar yerine girerken görüntü

-pazar esnafıyla görüşürken görüntü

-vatandaşlarla konuşurken görüntü

-vatandaş ve esnafın cumasını kutlarken görüntü

-farklı açılarda detaylar



( UŞAK ) UŞAK



- Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Fatih Mahallesi Kapalı Pazaryeri’ne giderek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Sıkıntı ve sorunları dinleyen Başkan Çakın, en yakın sürede çözüm bulunacağını belirtti.

Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, beraberindeki heyetle birlikte her Cuma günü hizmet veren Fatih Mahallesi Kapalı Pazaryeri’ne giderek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşın cumasını kutlayan Çakın, vatandaşların dertlerini ve sıkıntılarını dinledi. Sıkıntılara en yakın sürede çözümler bulunacağını ifade eden Çakın, aynı zamanda pazar fiyatları ve korona virüs önlemleri hakkında da incelemelerde bulundu. Yaklaşık olarak 1 saat süren incelemenin ardından Çakın, pazaryerinden ayrıldı. (KK-MB-Y)



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