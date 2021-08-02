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Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı

Başkan Büyüksu, il birincilerini makamında ağırladı

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İsaf Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Esendere belediyesinden görüntü
-Röportaj
-Öğrenci,veli ve öğretmenlerden görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarı gösteren öğrencileri makamında ağırladı. Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, derece yapan öğrencileri ağırlayarak ödüllendirildi. Her sene il birincilerini makamında ödüllendirdiğini söyleyen Başkan Dırbaz Büyüksu, ''İlimiz geleninde dereceye giren öğrencilerimizi belediyemizde misafir ettik. Ülkemizi umut dolu yarınlara emin adımlarla taşıyacak ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.
(MT-MSA-Y)
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