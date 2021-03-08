Başkan Bozkurt, Kadın Çalışanların Gününü Kutladı



- Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanlara çiçek ve kolonya hediye etti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi’nde çalışan kadın emekçilerin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Tüm katları tek tek dolaşarak kadınları tebrik eden Başkan Bozkurt, çiçek ve kolonya hediye etti. Kadınların yaşamın kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Bozkurt, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. İyi ki varsınız. Her şey sizinle güzel. Yaşamımıza değer katıyorsunuz. Varlığınız, bize kattıklarınız ve yaşamı yeşillendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

(ZA-



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