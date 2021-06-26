Başkan Bozkurt: “Esenyurt’u Türkiye’nin En Mutlu Kenti Yapacağız”

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( İSTANBUL ) -- 52 branşta 12 bin kursiyer sertifikalarını aldı İSTANBUL



- Esenyurt Belediyesi’nin kültür sanat kurslarında eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, düzenlenen görkemli bir törenle sertifikalarını Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un elinden aldı. Törende konuşma yapan Başkan Bozkurt, “ Esenyurt’u Türkiye’nin en mutlu kenti yapmak için çalışacağız” dedi.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı 19 farklı kültür merkezinde eğitim alan kursiyerler için “Yıl Sonu Sergi ve Belge Töreni” düzenlendi.

Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde yapılan törene Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP Esenyurt Kadın Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Emine Polat, Esenyurt Belediyesi CHP Meclis Üyesi Muharrem Daş, Kent Konseyi Başkanvekili Taner Uluğ ve birim müdürleri katıldı.

Kursiyerlerin hazırlamış olduğu el emeği ürünler sergisini gezen Başkan Bozkurt, sertifika töreni öncesi müzik dinletisi, halk oyunları ve işaret dili gösterilerini de izledi. 52 farklı branşta kültür ve sanat eğitimini tamamlayan 12 bin kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı törende Başkan Bozkurt temsilen, Arıcılık ve Danışma Görevlisi kursu kursiyerlerine sertifikalarını vererek, kendilerini tebrik etti. “22 bin kişiyi işe yerleştirdik” 2 yılda 22 bin kişiyi çeşitli sektörlerde istihdam ettiklerini söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Elimizde olan bir şey var; birbirimizi sevmek, saymak ve birbirimizin elinden tutmak. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu felsefeyle Esenyurt’a hizmet etmeye çalışıyoruz. Kültür Müdürümüze ve müdürlüğümüzde çalışan arkadaşlarımızın tamamına çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel çalışmalar yapıyorlar. İnsanların kendilerini daha mutlu hissetmesi için çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda ESBİM aracılığıyla 22 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Bunu bir üst aşamaya taşımaya karar verdik. 32 ayrı branşta 550 kursiyere meslek edindirme kursu veriyoruz. Onlar da buradan mezun olduktan sonra hemen istihdam ediliyorlar. Kurslarımızı daha çok çeşitlendireceğiz. Esenyurt’u Türkiye’nin en mutlu kenti yapmak için çalışacağız. Bunu sizlerle beraber başarabileceğimizden eminim. Esenyurt Belediyesi olarak, Esenyurtluların güçlü mutlu, huzurlu, kendini yaşama karşı çok ama çok güçlü hisseden insanlar olması için elimizden geleni yapacağız. Güzellikler diliyorum. Daha güzel günlerde görüşmek üzere” diye konuştu.

“Arkamızda Başkanımız var” Esenyurt Belediyesi’nin açtığı sergi ve fuarlar sayesinde birçok el emeği ürünü maddi anlamda kazanca dönüştürme fırsatı bulduklarını söyleyen Ahşap Gravür Yakma Kursiyeri Özlem Yıldırım, “Belediyeye bu konuda teşekkür ediyoruz. İnsanların sanatsal anlamda bir şeylere fayda sağlayabilmesi gerçekten gurur verici. Tüm belediyelerde, tüm şehirlerde bunun devam etmesini diliyoruz. Her sergi bizim için yeni bir heyecan aslında. Her dönem sonunda yeni bir ürün çıkarmak, bunların insanlara sunulması, beğenilmesi ve maddi kaynağa dönüşmesi bizim için çok önemli itici bir güç. Başkanımızın bunu desteklemesi başlı başına gurur verici bir şey. Arkamızda Başkanımız var. Yaptığımız ürünlerin onun tarafından görülmesi, beğenilmesi, halka sunulması, yani bir sanat dalının onun aracılığıyla iletilmesi bizim için ayrı bir gurur ve onur. Çok teşekkür ediyoruz bizi desteklemesi çok önemli” dedi.

(YM-

