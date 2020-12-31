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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Bilgin: “Milletimizin bize verdiği emanete sahip çıkarak, bu şehre hizmet edeceğiz”

Başkan Bilgin: “Milletimizin bize verdiği emanete sahip çıkarak, bu şehre hizmet edeceğiz”

-basın toplantısı detay

Ortak Akıl Samimiyet Basın Toplantısı Toplantı Basın Mensupları 

--Başkan Bilgin açıklama
--proje sunumu detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 2020 yılı çalışmalarını ve 2021 yılı projelerini basın toplantısında açıkladı.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla 2020 yılı çalışmalarını ve 2021 yılı projelerini değerlendirdi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehrin yönetiminde ortak akla önem verdiklerini belirterek, “2020 yılının bizde bıraktığı izleri en kısa zamanda atlatarak 2021 yılını sağlıklı, huzurlu, mutlu birlikte geçiririz. 2020 yılı farklı bir dönem oldu, beklemediğimiz sorunlarla ve olaylarla karşılaştık. Sonuçta hayat devam ediyor. Bizlerde, milletimizin bize verdiği emanete sahip çıkarak bu şehre hep birlikte hizmet edeceğiz. Seçim sürecinde şehre dair yönetim anlayışımızı ortaya koymuştuk. Belli kavramlar ortaya çıkarmıştık. Bunların en önemlisi ortak akıl ve istişare demiştik. Hizmet süremiz boyunca Sivas’ın yönetim biçimi açısından belediyenin iç dinamikleri olmak üzere şehirdeki tüm siyasilerimiz, Valimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK’larla birlikte şehri ortak bir akılla, ortak bir hedefle, istişare kültürüyle hizmet etmeye gayret ettik. Bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Bu noktada bize destek vere başta milletvekillerimiz olmak üzere, Bakanlarımıza, Cumhurbaşkanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.
“Sosyal belediyeciliği öne alarak çalışmalarımıza devam ettik” Başkan Bilgin, 2020 yılında sosyal belediyeciliği öne alarak çalışmalara devam ettiklerini belirterek “Temel hedefimiz şehirde belediyenin olmadığı hiçbir alanın, hiçbir yerin olmamasıydı. Bu noktada ortak akıl ve istişare esas alarak şehrin gelişeceği yönü ortak akılla belirledik ve Ankara’dan aldığımız maddi ve manevi güçle önümüzde ki dönemi de devam ettireceğiz. 2020 yılı farklı bir yıl oldu. Bu kamu hizmetlerinin devamını engellemiyor. Hizmet devam ediyor, hayat devam ediyor. Bizde belirli önceliklerimizi değiştirerek sosyal belediyeciliği öne alarak çalışmalarımıza devam ettik. Biz inşallah 2020 yılında olduğu gibi 2021, 2022, 2023 yılında ortak akıl, istişare, tevazu, gayret ve samimiyetle bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Basın toplantısı Başkan Bilgin’in 2020 yılı çalışmalarını anlatması ve 2021 yılı projelerini açıklamasıyla devam etti. Toplantı, Başkan Bilgin’in basın mensuplarının sorularını cevaplamasıyla sona erdi. (VK-GF-Y)
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