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Başkan Bilgin’in acı günü
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkan Bilgin’in acı günü

Başkan Bilgin’in acı günü

taziye

Kabristan Cenaze Kalp Krizi Cenaze Namazı 

-cenaze detayları
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( SİVAS )- Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in vefat eden annesi Sultan Bilgin, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi SİVAS

- Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in vefat eden annesi Sultan Bilgin, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in annesi Sultan Bilgin’in (71) cenaze namazı Sivas’ın Kangal ilçesi Alacahan köyünde kılındı. Cuma Namazının ardından kılınan cenaze namazına, Türkiye Büyük Milleti Meclisi (TMMM) Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sivas Valisi Salih Ayhan, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.
Başkan Bilgin cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Bilgin köy kabristanlığında toprağa verildi.
Sultan Bilgin geçtiğimiz gün evinde rahatsızlanarak Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Burada kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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