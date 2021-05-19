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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkan Bakırcı sezonun açılışını denize girerek yaptı

Başkan Bakırcı sezonun açılışını denize girerek yaptı

Denizden görüntü

Yüzme 

-Denizde yüzerken görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Denize girmeden önce röportaj
-Denize girdikten sonra röportaj

( RİZE ) - RİZE

- Her yıl geleneksel olarak 19 Mayıs’ta denize girerek yüzme sezonunu açan eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, bu yıl da geleneği bozmadı. Eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, başlattığı geleneği bozmayarak her yıl olduğu gibi 19 Mayıs’ta denize girerek açtığı yüzme sezonunu yine bu yıl denize girerek saçtı. Her yıl 19 Mayıs’ta sezonu açarak insanları spora teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getieren Bakırcı “Belediye başkanı olduğum dönemden bugüne ülkemizin incisi Rize’de yüzüle bilindiğini göstermek amaçlı denize giriyorduk, başkanlıktan sonra da devam ettik. Sonralarda yaz biraz geç geldi ve katılımcı arkadaşların sayısı düşmeye başladı.
Biz yine buradayız, denizdeyiz girilebiliyor. Biraz da pandemi nedeniyle arkadaşlarımızı tedirginliği oldu ama biz yine denizdeyiz. Hem bayramımızı kutluyoruz hem de insanları teşvik etmek istiyoruz” dedi.
Türk insanının denizi kullanmadığını ifade eden Bakırcı “Biz Karadeniz insanı, Türk insanı olarak denizi çok fazla kullanmıyoruz. Ülkemizin 3 tarafı deniz çevrili ama Dünya denizlerinde ki payımızı almıyoruz. Sportif amaçlı da kullanmıyoruz. Bir nebzede olsa biz buna katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Bakırcı’ya yüzerken Rizeli vatandaşlar ve iş adamları da eşlik etti. (HFD-EK
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