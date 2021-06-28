Başkan Aydın'ın katıldığı nikâh merasimi neşeli anlara ev sahipliği yaptı

-Başkan Aydın Damat’ı sıkıştırdı



( BURSA )- Başkan Aydın damadı terletti BURSA



- Yenişehir Belediyesinde çalışan Abdüssamed Yenilen’in nikâh merasimi neşeli anlara ev sahipliği yaptı. Belediye bünyesinde çalışan Abdüssamed Yenilen’i mutlu gününde mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki nikâhı kıyan Belediye Başkanı Davut Aydın, çiftlere pasta keserek mutluluklar diledi.“Damat bizim çalışanımız, ama biz kız tarafıyız. Bizden öyle kolay kız alınmaz" diyerek sahneye çok sayıda şahit çağıran Başkan Davut Aydın, damada anne, baba, kayınvalide ve kayınpeder isimlerini sorarak personeline yüklendi. Neşeli görüntülerin yaşandığı nikaha ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Davut Aydın, “Personelimiz Abdüssamed Yenilen'in Zehra Şahin kardeşlerimizin nikâhını kıydık, hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah hayat yolculuklarında daima iyilik ve güzellikle karşılaştırsın. Mutluluklarına ortak olduğumuz genç kardeşlerime ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye konuştu.



