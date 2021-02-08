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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Aydın’a yoğun ilgi

Başkan Aydın’a yoğun ilgi

köy gençler -kadınlar detay

Diyalog Bulduk 

-Muhtar: ismail Eyiz

( BURSA ) - BURSA

- Gittiği köy ziyaretinde gençlerle bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve gençler arasında diyalog görülmeye değerdi. Başkandan halı saha isteyen gençlere "Hangi takımı tutuyorsunuz? diye soran Aydın ile gençler arasında neşeli ânlar yaşandı. Vakit buldukça köylerde vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Davut Aydın’a vatandaşlar ilgi gösteriyor. Söylemiş köyü muhtarı İsmail Eyiz, “Köyümüzün ihtiyaçlarına göre başkanımla istişare ederek çalışıyoruz. Elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Kendisinden memnunuz” dedi.
Köylerde yaşayan kadınlar da, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Bir dediğimizi iki etmiyor. Kendisinden çok memnunuz” diye konuştular. (FA-MŞ)
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