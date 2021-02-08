Başkan Aydın’a yoğun ilgi

-Muhtar: ismail Eyiz



( BURSA ) - BURSA



- Gittiği köy ziyaretinde gençlerle bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve gençler arasında diyalog görülmeye değerdi. Başkandan halı saha isteyen gençlere "Hangi takımı tutuyorsunuz? diye soran Aydın ile gençler arasında neşeli ânlar yaşandı. Vakit buldukça köylerde vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Davut Aydın’a vatandaşlar ilgi gösteriyor. Söylemiş köyü muhtarı İsmail Eyiz, “Köyümüzün ihtiyaçlarına göre başkanımla istişare ederek çalışıyoruz. Elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Kendisinden memnunuz” dedi.

Köylerde yaşayan kadınlar da, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Bir dediğimizi iki etmiyor. Kendisinden çok memnunuz” diye konuştular. (FA-MŞ)



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