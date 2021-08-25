- Başkan Avcı gençlerle güne merhaba dedi

--Başkan Avcı'nın gençlerle sohbet etmesi

--Başkan Avcı'nın açıklaması

--Başkan Avcı'nın gençlere hediye vermesi



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ALGEM birimi “Başkanla Güne Merhaba” programı kapsamında İsmail Akçay Parkı ve Plevne Millet Kıraathanesi bahçesinde gençler ile bir araya geldi. Altıeylül Belediyesi ile vatandaşlar arasındaki en güzel köprüleri kuran ALGEM birimi, daha önce çocuklar ile gerçekleştirilen “Başkanla Güne Merhaba” programını organize etmişti. Çocukların hayallerini ve hedeflerini dinleyip onlara yol gösteren Başkan Avcı, bu sefer de genç nesil ile bir araya gelerek sohbet etti. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve güçlü anneler için başlatılan bu programın çocuklar için gerçekleştirilen birinci kısmından sonra şimdi de gençler için ikinci “Başkanla Güne Merhaba” programı ALGEM birimi tarafından organize edildi. İsmail Akçay Parkı ve Plevne Millet Kıraathanesi bahçesinde ikincisi düzenlenen programın devam ettirilerek başta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm Altıeylül’e ulaşılarak güzel sonuçlar ortaya çıkması hedefleniyor. Başkan Avcı “bizler size çok değer veriyoruz” Altıeylül Belediyesi bünyesinde yürütülen her organizasyonda olduğu gibi insan ve insan ilişkileri ön planda tutularak yol haritası belirleniyor. Genç nesilleri geleceğimiz olarak görüyoruz ve onlara yatırım yapmaktan da geri durmuyoruz diyen Başkan Avcı, gençler ile yaptığı hoş sohbet ile birlikte onların talep ve önerilerini de dikkatle dinleyerek gerekli talimatları verdi. Başkan Avcı “Daha önce de çocuklarımız ile bir araya gelerek bu etkinliği gerçekleştirmiştik. Bugün de gençlerimiz ile bir araya gelerek güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olduk. Bizim amacımız gençlerimize dokunabilmek ve onlara doğru yolda vatana, millete ve tüm dünyaya hayırlı birer insan olmaları hususunda rehber olabilmektir. Bizler imkânlar el verdiği ölçüde her zaman gençlerimizin yanındayız ve yine imkânların müsaade ettiği ölçüde gençlerimizin isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Buradan tüm gençlere sesleniyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Size yapılan yatırım sadece bizlerin değil, sizlerin de geleceğine yapılmış yatırımlardır. Kendinizi değerli görün ve ben bu ülke için ne yapabilirim diye düşünün. Eğer bir projeniz, bir fikriniz ya da gerçekleşmesini istediğiniz bir hayaliniz varsa lütfen çekinmeden bize ulaşarak bildirin. Bizler size çok değer veriyoruz” dedi.

(HT-BD)

