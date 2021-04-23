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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkan Atabay'dan 23 Nisan’da çocuklara sürpriz kutlama

Başkan Atabay'dan 23 Nisan’da çocuklara sürpriz kutlama

Belediye üst açık otobüsle tur gezisi

Çizgi Film Eziler Çocuk Bayramı Ulusal Egemenlik Şehir İçi 

-Bld. bşk. halkı selamlaması ve çocuklara hediye dağıtımı

( AYDIN ) AYDIN

- 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı ile TBMM’nin açılışının 101. yılı dolayısıyla Didim Belediyesi çocukların yüzünü güldürdü. Pandemi dolayısıyla sokağa çıkamayan çocukların ayağına giden Başkan Atabay çocuklara hediyeler dağıttı.
Korona virüs tedbirleri sebebiyle bu yıl 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı ve TBMM’nin açılış kısıtlamaların gölgesinde kutlanırken Didim Belediyesi hazırladığı kutlama programı sayesinde çocukların yüzü güldü. Üstü açık otobüsle gerçekleştirilen etkinlikte Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Öznur Gündoğdu ile ise şehir içinde mahallelerde müzik yayını ile gezerek Didimlilerin bayramını kutladı. Başkan Atabay’ın mahalle gezileri ise büyük beğeni toplarken, Didimliler de ellerinde Türk Bayrakları ile Atabay'ı karşıladı. Kutlamalar kapsamında çocuklara yönelik olarak çizgi film kostümleri giyen palyaçolar çocukları eğlendirirken, çocuklara uçurtma, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Başkan Atabay zaman zaman çocuklara hediyelerini tek tek dağıtırken, aileler de mutluluklarını ortak oldu.
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