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Başkan Aras’tan alevlere müdahale
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Başkan Aras’tan alevlere müdahale

Başkan Aras’tan alevlere müdahale

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras alevlere müdahalesi

( MUĞLA ) MUĞLA

Güzergah Yangın Orman Yangını Yangın Tüpü Yangına Müdahale 


- Bodrum Mazı ve Çökertme bölgesinde devam eden orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Zaman zaman yol kenarlarında alevler patlarken, yoldan geçenler ellerinde yangın tüpleri ile yangına müdahale ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yangın bölgesinde sürekli dolayarak çalışmaları yakından takip ediyor. Ekiplerin ve vatandaşların ihtiyaçlarını da tespit eden Başkan Aras, yol güzergahı üzerinde tutuşan çalılıklara yangın tüpü ile müdahale ederek söndürdü. (BT-Y)
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