- Başkan Aktaş muhtarları dinledi



- Demokrasinin uç beyleri olan muhtarlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi ilçesindeki mahalle muhtarıyla buluştu. Geçen günlerde Osmangazi ilçesindeki 136 mahalle muhtarının 68’iyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos AKKMM’deki programda bu defa geri kalan 68 muhtarla buluştu. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’nin yöneticileri, AK Parti yöneticileri ile meclis üyeleri de katıldı.

Pandemi öncesi toplantılarda, mahalle ziyaretlerinde muhtarları ve vatandaşları sık sık dinleme imkânı bulduklarını ancak pandemi sebebiyle bu çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz hafta Osmangazi’deki 68 muhtarla buluştuklarını, bu toplantıyla da kalan muhtarlarla bir araya geldiklerini dile getirdi. Muhtarların demokrasinin uç beyleri olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Sorumlu oldukları mahallelerle yaşayarak sorunları sıcağı sıcağına görüp hisseden muhtarlarımız önemli bir görevi yerine getiriyor. Farklı kurum ve kuruluşlara aracılık ediyor. Yapılan işin çok emek ve gayret gerektirdiğini biliyoruz. Şehirde yoğun bir tempo var ve Bursa hızla büyüyor. Bursa ticarî faaliyeti yüksek, hızlı ve hormonlu bir şekilde büyümüş bir şehir. Bunun elbette getirileri var. Osmangazi en büyük ilçemiz. Birçok dinamik Osmangazi sınırları içerisinde bulunuyor. İlçe belediyelerimizle birlikte Bursa'nın her bir köşesine hizmet götürmek adına yoğun bir gayretimiz var” dedi.

Yaklaşık 11 aydır pandemi süreci içerisinde olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, bu süreçte covid hastalığına yakalanan ve vefat eden muhtarların olduğunu da belirtti.

Bu zor dönemin belirli kahramanları olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Sağlık çalışanlarımıza doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından ambulans şoförüne varana kadar her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ama bir de gizli kahramanlar vardı. İşte gizli kahramanlardan bir tanesi de ev ev gezen muhtarlardı. Allah hepinizden razı olsun. Özellikle filasyon ekiplerine katkılarınıza hepimiz şahidiz. Verdiğimiz destek katkılardan ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, tüm muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinledi. Toplantıda, ağırlıklı olarak ulaşım, altyapı, depolama alanları, hayvan barınakları, mezarlık duvarları, dere ıslah çalışması, otobüs seferleri, pazar yeri, doğalgaz, metruk binalar gibi talepler dile getirildi.

(MŞ-Y)



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