- Başkan Aktaş 6,7 ile sallandı



- Bursa’da kurulan simülâsyon tırında 6,7’lik Van depremini yaşayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘çök-kapan-tutun’ yöntemini uyguladı. Büyükşehir Belediyesi, deprem kuşağında bulunan Türkiye’nin birinci derece riskli bölgelerinden biri olan Bursa’da deprem bilincini oluşturmak maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dâiresi Başkanlığı’nı kurarak Bursa’yı depreme en hazır şehir hâline getirmek için gayret sarf eden Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Âfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) yaptığı talep doğrultusunda ‘Gezici Deprem Simülâsyon Eğitim Tırı’nı Bursa’ya getirtti. Kent Meydanı’nda kurulan simülasyon tırına vatandaşlar ilgi gösterdi. 1999 Düzce ve İzmit, 2003 Bingöl ve 2011 Van depremlerinin canlandırıldığı tırda, büyük küçük herkes deprem anını yaşadı. Alanda kurulan stantlarda ise AFAD ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi ‘Mahalle Gönüllüleri’ tarafından el afişleri, boyama kitapları ve eşya sabitleme aparatı dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. “Deprem gerçeğini unutmamalıyız” Simülasyon tırının olduğu alanı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ile birlikte stantları geçerek vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra simülasyon tırına geçen Başkan Alinur Aktaş, 2011 yılında Van’da yaşanan 6,7 büyüklüğündeki depremi birebir yaşadı. Uygulamada deprem 21 saniye boyunca sallanan Başkan Aktaş, ‘çök kapan tutun’ yöntemini uyguladı. Depremin Türkiye’nin ve dünyanın bir gerçeği olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Bursa’nın da 1. derece deprem bölgelerinden biri olduğunu hatırlattı. AFAD’ın ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda önemli çalışmaları bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, deprem öncesi, olası depremle alakalı ve deprem sonrası yapılması gerekenlerle alakalı planlamaların yapıldığını vurguladı. AFAD’ın bu konuda çok organize olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Deprem olmadan önce de hasarları minimize etmek adına yapılması gereken hamleler var. AFAD marifetiyle Bursalılara bunu yaşatıyoruz. Şehrin farklı noktalarındaki organizasyonla bir bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. Trafik ve çevre gibi deprem olgusunun da bir kültür olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımıza dağıttığımız materyallerle deprem olmadan önce de herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu hatırlatıyoruz. Simülasyonla da 21 saniye boyunca deprem anı yaşatılıyor. Nasıl tedbir alınmalı ve depremi nasıl karşılamalı konularında bilinçlendirme yapılıyor. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgi olduğunu gördük. Deprem gerçeğini unutmamalıyız” dedi.

Deprem gerçeğini unutmadan evlerin, dükkânların, iş yerlerinin dönüşümü noktasında her bir vatandaşa ciddi sorumluluklar düştüğünü dile getiren Başkan Aktaş, “Olası bir deprem anında da alacağımız tedbirler ve sonrasındaki süreçlerle alakalı neler yapmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. Şehrin farklı noktalarındaki faaliyetlerle Bursa'da bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah deprem hiç olmasın. Ama deprem hayatın bir gerçeğidir. Öncesi ve sonrasıyla gerekli tüm tedbirleri almak gerekir” diye konuştu.

Bu arada büyük bir merakla simülasyon tırına giren vatandaşlar da deprem anını birebir yaşadı.Heyecan ve korku yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, “Aslında doğru olarak bildiğimiz bir çok şeyin eksik yanlış olduğunu gördük. Bu eğitim bize de çok yararlı oldu” dedi.

(MŞ-Y)



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