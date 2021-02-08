Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Akın pazarcı esnafını dinledi

Başkan Akın pazarcı esnafını dinledi

(BELEDİYE ABONEMİZDİR)

Pazarcı Alışveriş Pazarcı Esnafı 

-BAŞKAN AKIN'IN PAZARCI ESNAFI ZİYARETİ
-BAŞKAN AKIN'IN VATANDAŞLA SOHBETİ
-BAŞKAN AKIN VATANDAŞIN SORUNLARINI DİNLEMESİ
-ZİYARETTEN DETAYLAR

( MANİSA ) - MANİSA

- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen Pazartesi Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan ziyarette pazarcı esnafının ve vatandaşların sorunları dinlenirken karşılıklı fikir alışverişinde de bulunuldu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yıldız Kutluel, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Murat Çiçekçi ile birlikte yeni haftanın ilk gününe Pazartesi Pazarını ziyaret ederek başladı.
Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çetin Akın, esnaf ve vatandaşlarla talep ve ihtiyaçlarını dinledi, çalışmalar ile ilgili fikir alış verişinde bulundu. Başkan Çetin Akın ayrıca esnaf ve vatandaşlara iyi haftalar dileklerini de iletti. Pazartesi Pazarı ziyareti hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “Haftanın ilk gününe Pazartesi Pazarımızı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarımızla sohbet ederek başladık. Yeni haftada esnaf kardeşlerime hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diler, hemşehrilerimize ise sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bir hafta geçirmelerini temenni ederim” dedi.
(SC-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı