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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Başkale'de terör örgütüne ait silah ve patlayıcı ele geçirildi

Başkale'de terör örgütüne ait silah ve patlayıcı ele geçirildi

Ele geçirilen malzemelerin imhası

El Bombası Piyade Terör Örgütü 

-Ele geçirilen malzemeler

( VAN ) VAN

- Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Terazin ve Govik mahalleleri kırsalında 12 Kasım 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet PK makinalı tüfek, 1 adet RPG-7 Roketatar Silahı, 50 kilogram Amonyum Nitrat, 14 adet el bombası, bir miktar Roketatar mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği fişeği ve bir miktar malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. (MSA-Y) .
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