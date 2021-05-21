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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkale’de tarımsal sulama kanalları temizleniyor

Başkale’de tarımsal sulama kanalları temizleniyor

Tarımsal sulama kanallarının açılması

Tarım İlkbahar Sulama Kanalı Hayvancılık Hayvan 

-İş makinelerinin görüntüleri
-Muhtar ile röportaj

( VAN ) VAN

- Van’ın Başkale Belediyesi çiftçilere destek amacıyla başlatılan tarımsal sulama kanallarının temizliği devam ediyor. Başkale Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce yapılan program dâhilinde kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini yürütebilmesi ve sulama işlemlerinin yapabilmesi için sulama kanalları olan mahallelerde temizlik yapılırken, sulama kanalı olmayan mahallelerde ise yeni kanallar açılıyor. İlçede 3 koldan çalışma yürüten ekipler, şimdiye kadar en çok sulama ile tarım yapılan 25 mahallede 40 kilometre tarımsal sulama kanalı açtı. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlayan mahalleli için sulama kanallarının büyük önem taşıdığını belirten Konuksayar Mahalle Muhtarı Necdet Özdemir, “Belediyemiz her zaman bizim yanımızda. İlkbaharın gelmesiyle birlikte tarımsal kanallarımız açılıyor. Tüm kanallarımız açılmıştır. Tarımsal arazilerimizi sulamamız için bizlere bu desteği veren belediyemize mahallem adına teşekkür ederim” dedi.

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