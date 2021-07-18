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Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi

( VAN ) VAN

El Bombası Operasyon Jandarma Terör Örgütü Kalaşnikof 


- Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Mazılı mezrası kırsalında 18 Temmuz 2021 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet savunma tipi el bombası, 1 Adet PKM makineli tüfek (Biksi) namlusu, 195 adet 7x62 mm fişek, 20 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Dragunov (Kanas) piyade tüfeği şarjörü, 3 adet 100’lük PKM makineli tüfek (Biksi) mayonu ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.
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