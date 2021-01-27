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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkale’de patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi

Ele geçirilen patlayıcının imha edilmesi

( VAN ) - VAN

Jandarma Piyade Terör Örgütü 


- Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyon sonucunda patlamaya hazır el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında 27 Ocak 2021 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet EYP ile tuzaklanmış tüp, 3 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi. (MSA-Y)
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