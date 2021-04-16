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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkale'de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

Başkale'de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

Uçurtma şenliği görüntüleri

Uçurtma Şenliği Öğretmenler Gökyüzü Öğretmen Öğrenciler 

-Öğrencilerin röportajları
-Genel detay görüntüler

( VAN ) VAN

- Van'ın Başkale ilçesinde Türkçe Öğretmeni Rahime Şener, düzenlediği uçurtma şenliğiyle öğrencilerinin gönüllerince eğlenmelerini sağladı. İlçeye bağlı Oğulveren Mahallesi'ndeki okulda görevli Şener, öğrencilerinin güzel bir gün geçirmelerini sağlamak için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'tan yardım istedi. Öğretmenin talebine kayıtsız kalmayan Solak, okula 40 uçurtma gönderdi. Mahalledeki açık alanda düzenlenen uçurtma şenliğine ilgi gösteren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte uçurtma uçurdu. Mahallede gökyüzünü birbirinden farklı uçurtmalarla renklendiren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte unutamayacakları bir gün yaşadı. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, düzenlenen etkinlikten dolayı öğretmenlerine teşekkür etti. Şener ise çocukların güzel bir gün geçirdiğini belirterek, "Öğrencilerimizin mutluluklarına ortak olduğu için Kaymakamımız Asım Solak'a çok teşekkür ediyoruz. Okulumuzda güzel bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımız uçurtma uçurarak eğlenceli anlar yaşadı" dedi.

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