Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Başkale’de 61 kilo eroin ele geçirildi

Başkale’de 61 kilo eroin ele geçirildi

Görüntü Dökümü

Uyuşturucu İran Köpek Uyuşturucu Madde Narkotik 

-Barut Adlı köpek ve uyuşturucu paketleri
-Ecde yapılan arama
-Uyuşturucu paketleri

( VAN ) VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde narkotik maddi arama köpeği Barut’un da katılımıyla bir evin odunluğunda yapılan aramada 61 kilo eroin ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Savaşköy Mahallesi Yukarı Durak mezrasındaki bir ikamette arama yapıldı. İran’dan temin edilen uyuşturucu maddeyi sınır hattından yasadışı yollarla getiren şahsın evinin yanındaki odunlukta narkotik madde arama köpeği Barut’un da katılımıyla arama yapıldı. İçerisinde tezek ve odunların bulunduğu odunlukta yapılan kazı sonucunda toprağa gömülü vaziyette 117 paket halinde toplam 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait bir adet şarjör ile 11 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. (HA-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement