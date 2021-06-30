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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkale’de 51,5 kilo eroin ele geçirildi

Başkale’de 51,5 kilo eroin ele geçirildi

Çuvaldaki eroin paketleri

( VAN ) - VAN

Operasyon Jandarma Akalan Altın Gözaltı 


- Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 51,5 kilogram eroin ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Haziran 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Başkale ilçesi Aydemir Mahallesi Testili mevkiinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan operasyon sonucunda, iki çuval içerisinde 100 paket halinde 51,5 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgisi olduğu tespit edilen A.D. ve Y.E. isimli şüpheliler kullanmış oldukları araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay ile ilgili adli soruşturma devam etmektedir” denildi. (MSA-HA-Y)
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