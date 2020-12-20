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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Başkale’de 4.4 büyüklüğünde deprem

Başkale’de 4.4 büyüklüğünde deprem

Başkale merkez caddelerden görüntüler

Deprem 

-detay görüntüler

( VAN ) VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Güne depremle uyanan vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi. Kısıtlama nedeniyle kimse sokağa çıkamazken, kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.Van Valiliğince yapılan açıklamada, depremden etkilenen mahallelerde herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı belirtilerek, “Saat 07.32'de Başkale ilçemiz merkezli yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuzluk görünmüyor. Ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürüyor” denildi.
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