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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkale’de 154 kilogram toz esrar ele geçirildi

Başkale’de 154 kilogram toz esrar ele geçirildi

Operasyondan görüntü

( VAN ) VAN

Jandarma Uyuşturucu İran Akalan Harekete Geç 


- Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 154 kilo toz esrar ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye-İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekiplerin bir evde yaptığı aramada, çuvallar içerisinde saklanmış 154 kilo toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirildiği evin sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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