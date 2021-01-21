Başkale Belediyesi kamyonlarla kar taşıyor

-Şehir merkezi kar yığınları

-Kar yığınlarının kamyonlara yüklenmesi

-Karların ilçe dışına taşınması

-Detay görüntüler



( VAN ) VAN



- Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri kamyonlarla kar yığınlarını merkez dışına taşıyor. Başkale’de ilk kar yağışından bu yana yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, ana arterlerde biriken kar yığınlarını iş makinelerinin yardımıyla kamyonlara yükleyip ilçe dışına çıkartıyor. Karın taşındığı iki bölgede adeta kardan tepeler oluşurken, vatandaşların mağdur olmaması için de ekipler mesai gözetmeksizin çalışıyor.



loading...