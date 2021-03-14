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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Başka tekne ile kıta değiştiren kedi deniz ortasında sahibine teslim edildi

Başka tekne ile kıta değiştiren kedi deniz ortasında sahibine teslim edildi

Balıkçı teknelerinden detaylar

Balıkçı Teknesi Gezin Zindik 

- Tekneler yanaşırken
- Kedi teslim alınırken
- 1 kasa balık verilirken
- Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Denizin ortasında sahibine teslim edildi TEKİRDAĞ

- Zonguldak’ta ortadan kaybolan kedinin tekneyle Tekirdağ’a gittiği ortaya çıktı. Asya Kıstasından Avrupa kıtasına geçen inatçı kedi, denizin ortasında sahibine teslim edildi. Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde bir balıkçının kedisi kayboldu. Kedisini bir türlü bulamayan balıkçı, kedinin başka balıkçıların teknesiyle gitmiş olabileceğini düşünerek, son zamanlara başka illerden ilçeye gelen balıkçıları aramaya başladı.
Çeşitli telefonlaşmalar sonucunda kaybolan kedinin Asya Kıtasında bindiği tekneyle Avrupa Kıtasın sınırlarındaki Tekirdağ’da olduğu öğrenildi. Tekirdağ’a geldiği tekneyi de terk eden inatçı kedi, Süleymanpaşa Limanında bir süre gezindikten sonra İdris Şeremet’in kaptanlığını yaptığı balıkçı teknesine bindi. Kedinin hamile olduğunu fark eden Şeremet, bir süre kediyi besledi. Daha sonra kedinin Zonguldak’ta bir balıkçıya ait olduğunu öğrenen Şeremet, Karadeniz’e balık avlanmaya çıkacağı sırada kayıp kediyi de yanına aldı. Karadeniz’de buluşan iki balıkçı teknesi iyice yanaştıktan sonra denizin ortasında kedi sahibine teslim edildi. Kedinin sahibi de buna karşılık, İdris Şeremet’e bir kasa balık hediye ederek teşekkürlerini iletti. (HLD-
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