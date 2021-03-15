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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başından vurulmuş olarak bulunan genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi

Başından vurulmuş olarak bulunan genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi

- Adli tıptan detaylar

İntihar Hastane Psikoloji Cenaze Otopsi Raporu 

-arşiv eklendi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, ailesi tarafından yaşadığı evde başından vurulmuş halde bulunan hemşirenin cenazesi otopsi işlemlerinin ardında ailesine teslim edildi. Olay dün gece Akkent Mahallesinde meydana geldi. Kısa süre önce nişanlanan hemşire Dila Yıldırım, yaşadığı evde başında vurulmuş halde ailesi tarafından bulundu. Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden genç hemşire cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. İntihar ettiğinden şüphelenilen Yıldırım’ın kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Yıldırım’ın cenazesi Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedildi. (RY-LO-Y)
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