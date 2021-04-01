Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başından vurulmuş halde ölü bulunan şahıs cinayete kurban gitmiş

Başından vurulmuş halde ölü bulunan şahıs cinayete kurban gitmiş

Arşiv-

( KONYA )-Cinayet şüphelilerden biri polis ekipleri tarafından evinde bulunan çeyiz sandığının içinde yakalandı KONYA

Çeyiz Sandığı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 


- Konya’da bir iş yerinde başından vurulmuş halde ölü bulunan şahsın, tabancayla vurularak cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Furgan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112Acil Çağrı merkezine iş hanının 4. katında bulunan bir büroda yaralı bir şahsın olduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Süleyman Yıldız’ın (40) başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı aydınlatabilmek için çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın cinayete kurban gittiğini tespit etti. Şüphelilerden biri çeyiz sandığının içinde yakalandı Yapılan araştırmalar neticesinde cinayet şüphelilerinin S.G. (25) ile ağabeyi H.G. (28) ve iş ortakları G.D. (24) olduğunu, S.G.’nin ise tabancayı ateşlediğini saptadı. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, olaydan sonra firar eden H.G.’yi evine düzenlediği operasyonda, çeyiz sandığı içerisine gizlenmiş vaziyette yakaladı. Polis ekipleri, İzmir'e doğru kaçtığını belirlediği cinayet zanlısı S.G.’yi de Manisa’nın Kula ilçesinde yakaladı. Firari G.D.’nin ise yakalama ve suç aleti tabancayı ele geçirme çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement