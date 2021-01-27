Başından aşağıya kaynar su dökülen çocuk feci şekilde yandı

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( ERZURUM ) - ERZURUM



- Kars’ta ocak üstünden çaydanlığı çekerek üzerine deviren 2,5 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı. Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan küçük çocuğun vücudunda ikinci dereceden yanıklar oluştu. Olay, geçen Perşembe günü Kars’ın Subatan Mahallesi'nde meydana geldi. Halime- Yusuf Akçilad çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 2,5 yaşındaki Hamit, ocak üzerindeki içi sıcak su dolu çaydanlığı çekerek üzerine döktü. Çocuğunun çığlığına koşan anne Halime, kaynar su nedeniyle çocuğunun yandığını gördü. Akçilad çifti çocuklarını hemen Kars Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Hamit, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Vücudunda ikinci derecede yanıklar oluşan 2,5 yaşındaki Hamit’in vücudu sargılarla kaplandı. Küçük Hamit’in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Baba Yusuf Akçilad, "Geçtiğimiz hafta Perşembe günü sabah 10.30 sıralarında tüpte kaynayan suyu üstüne çekti. Yanık oluştu. Kars Devlet Hastanesine götürdükten sonra orada Yanık Ünitesi olmadığı için bizi Erzurum’a sevk ettiler. Şuan durumu iyi. İkinci dereceden yanıkları var. 2.5 yaşında oğlum. Tedavisi de iyiye gidiyor” şeklinde konuştu.

(ÇK-ÖB)



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