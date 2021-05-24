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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başına keresteler düşen işçi ağır yaralandı

Başına keresteler düşen işçi ağır yaralandı

Olay olan bölgenin yukarıdan görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Karya Akaryakıt İstasyonu 

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi
-İşçiye müdahale edilmesi
-İtfaiye ekiplerinin işçiyi yukarıya çıkarma çalışmalarından görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir inşatta çalışırken başına keresteler düşen işçi, ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerine doğru Mezitli'de akaryakıt istasyonu inşaatında çukurda çalışan işçi Adil İrgin'in kafasına keresteler düştü. Aldığı darbelerle ağır yaralanan İrgin'e, ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ilk önce yaralı işçiyi bulunduğu çukurdan çıkardı. Ardından ambulansa hastaneye kaldırılan İrgin'in kafasında kırıklar olduğu öğrenilirken, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (KRY-
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