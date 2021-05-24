-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-İşçiye müdahale edilmesi

-İtfaiye ekiplerinin işçiyi yukarıya çıkarma çalışmalarından görüntü



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir inşatta çalışırken başına keresteler düşen işçi, ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerine doğru Mezitli'de akaryakıt istasyonu inşaatında çukurda çalışan işçi Adil İrgin'in kafasına keresteler düştü. Aldığı darbelerle ağır yaralanan İrgin'e, ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ilk önce yaralı işçiyi bulunduğu çukurdan çıkardı. Ardından ambulansa hastaneye kaldırılan İrgin'in kafasında kırıklar olduğu öğrenilirken, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (KRY-

