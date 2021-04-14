Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başına güneş geçince motosikletten düştü

Başına güneş geçince motosikletten düştü

Sürücünün yerde yattığı andan görüntü

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-acil sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-motosikletten görüntü
-polis ekiplerinden görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce'de başına güneş geçen kurye motosikletten düşerek yaralandı. Kaza Düzce Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir firmanın kuryeliğini yapan S.D., 81 ABE 967 plakalı motosikletii ile cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yerde yatan motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Polis ekipleri, motosikleti ruhsat sahibine teslim ederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (EB-RFK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement