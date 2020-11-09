Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Basın Ekspres yolunda zincirleme kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Basın Ekspres yolunda zincirleme kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Araçlar

Hastane Zincirleme Kaza Sağlık Ekipleri Trol 

-Yoğun trafik
-Araçların çekiciye yüklenmesi
-Polis ekipleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece Basın Ekspres yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı istikametinde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet S. kontrolündeki 06 BJ 4135 plakalı araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak Temel T. kontrolündeki 34 JTU 32 plakalı araca çarptı. Arkadan gelen Cihan İ. kontrolündeki 16 RE 387 plakalı araç da 34 JTU 32 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada Mehmet S. isimli sürücü ağır olmak üzere 3 sürücü de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazanın yaşandığı Basın Ekspres yolunda çift taraflı yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasından sonra trafik akışı normale döndü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement