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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Basın ekspres yolunda polisten çakarlı araç denetimi

Basın ekspres yolunda polisten çakarlı araç denetimi

Ekiplerin denetimleri

Polis Para Cezası Emniyet Şeridi Trol 

-Ceza yiyen sürücü
-Genel Detay

( İSTANBUL ) -- Usulsüz çakar kullanan bir otomobil sürücüsüne ceza İSTANBUL

- İstanbul’da polis usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Usulsüz çakar bulunduran 1 araca ve sürücüsüne 2 bin 992 lira cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakarlı araçları durdurarak denetledi. Basın ekspres yolunda usulsüz çakar ve siren bulunduran emniyet şeridini ihlal eden araçları ekipler tek tek durdurup kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Araçların çoğunun kurallara uyduğu görülürken bir aracın çakar ihlali yaptığı yetkisinin olmadığı tespit edildi. Araç sahibine Bin lira 339 lira sürücüye Bin lira 339 lira ve 314 lira da gecikmiş muayene ücreti cezası toplamda 2 bin 992 lira para cezası uygulandı. (YM-
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