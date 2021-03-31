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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Basın Ekspres'te yolun karşısına geçen yaşlı adama araç çarptı

Basın Ekspres'te yolun karşısına geçen yaşlı adama araç çarptı

Olay yerinden görüntü

Polis Yaşlı Adam 

-Cenazeden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Polis ekiplerinin yolu tek şeride düşürmesi
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kazada sürücü kayıplara karıştı İSTANBUL

- Basın Ekspres karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araç çarptı. Çarpma sonrası yerde sürüklenen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, çarpan sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olay, saat 21.30 sıralarında Basın Ekspres yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Basın Ekspres Yolu üzerinden karşı şeride geçmeye çalışan 76 yaşındaki S.Ü’ye araç çarptı. Çarpma sonucu sürüklenen yaşlı adam olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, polis kaçan aracı arama çalışmaları başlattı. Polis, kazanın olduğu yere şerit çekerek çalışma yaparken yol tek şeride düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (SB-Mİ-ÖZ-Y)
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